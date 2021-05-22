台中市梧棲區一隻流浪貓不知何故慘死，竟被丟在餵養人家門前的垃圾桶，示警意味濃厚，該餵養人21日傍晚返家目睹後十分不忍，害怕會有浪貓陸續遭蓄意殺害。台中市動保處表示，將前往把屍體帶回檢驗，並請警方協助調閱監視器，以釐清貓真正死因。

林姓餵養人表示，昨天傍晚5點多他下班後返回住處，赫見平常餵養的流浪貓慘死在門前的垃圾桶裡，他忍痛把屍體裝進袋子裡，發現貓咪頭部遭重擊，彷彿是暴頭而死。

林姓餵養人不忍說，他餵養的浪貓有10多隻，每天早上上班前會放飼料在家門口，晚上浪貓就會過來覓食，沒想到昨天凌晨還看到受害貓咪身影，傍晚返家卻只見冰冷屍體，而且還被丟在門前垃圾桶，懷疑有人在警告他。

林姓餵養人指出，社會上有許多愛爸愛媽，常常會幫不幸被輾斃的浪浪收屍，人間處處還是有溫暖，如果這隻浪貓是遭車撞等不可抗力的因素而死亡，也希望有目睹人士提供訊息，若是有人故意置牠於死，他擔心後續會有浪貓慘死悲劇再發生，希望相關單位能趕緊調查死因。

民眾聞訊後憤怒表示，「即使不愛牠們也別傷害牠們，都是無辜的生命」、「很難過梧棲會發生這樣事情，這個人有病嗎？貓是招惹他了嗎？為什麼要這樣殘害一個生命」、「趕快揪出慘忍的兇手，繩之以法」。

動保處長林儒良表示，已接獲民眾通報，將與餵養人約時間前往帶回屍體進行初步檢驗，若有需要會後送研究中心，以釐清貓咪真正死因，並請警方協助調附近閱監視器，以查明是否有蓄意殺害浪貓慘忍行徑。

(中時 )