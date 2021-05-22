疫情嚴峻期間，民眾在家也可輕鬆買菜，防疫買菜新鮮送到家。（經濟部提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，買菜少出門！台中市目前有建國市場、第二市場、第五市場加入經濟部「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台，用網路代替馬路，疫情期間減少到外面趴趴走，只要上網輕鬆點選，新鮮食材外送到家，疫情期間蔬、果、魚、肉也能吃好吃滿，避免買菜人擠人造成群聚風險。

台中市第五市場參與經濟部「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台，便利的外送服務，開發傳統市場銷售的新管道，消費者加入第五市場官方LINE帳號優惠，包括食品、生鮮與百貨類，可以跨攤點選所需商品後，由菜市場小編協助理貨，與lalamove外送合作，還打出每日限量一百單的下單量享好康，每日上午十時結單，以五公里的距離為限，外送免運費。

為鼓勵消費者外帶、網購，降低菜市場群聚人潮，經濟部中部辦公室推動傳統市場「免迺好揀－買菜網」，疫情嚴峻民眾在家也可輕鬆買菜，防疫買菜新鮮送到家。

台中市傳統市場各有特色，也是很多市民家的大廚房食材供應區，疫情嚴峻，消費者擔心上菜市場買菜人擠人，攤商憂慮生意受影響，經濟部中部辦公室超前部署推動傳統市場「免迺好揀－買菜網」，立即獲建國市場、第二市場、第五市場響應。

經濟部中部辦公室主任郭坤明指出，疫情開始前即展開「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台，台中市已有建國市場、第二市場、第五市場加入，其他市場也有意願參與，因應銷售管道改變，網購與外送服務成時勢所趨，攤商跟上時代改變，傳統市場更要搶攻網路商機。

郭坤明說，高雄市龍華市場在高雄市政府16日宣布傳統市場禁止內用後，龍華市場外送[email protected]當日就提升三倍以上訂單，台中市的第五市場還規畫小幫手，讓消費者從[email protected]訂貨一次買足，還有跨攤服務，彰化市華陽市場與全球快遞配合，訂單倍增。

「利用不同管道推動市場網路行銷」，郭坤明表示，提供下單免運費、滿額抽獎、送買菜金或贈品等，各市場提供許多的優惠，民眾可以從北中南東就近選擇合宜的市場採購，大家不出門，在家防疫同樣能買到新鮮食材。

經濟部中部辦公室協助傳統市場進行各項防疫，包括減少出入口、人流管制、定期消毒、宣導攤商及消費者量體溫、戴口罩、輔導攤商設置遮罩及用餐區隔板、輔導高溫殺菌洗碗機等，去年開始協助傳統市場推動「免迺好揀－買菜網(https：／／docfz.cto.moea.gov.tw／FSGC／)」的新式多元購物方式，讓民眾不用出門，就有宅配到家的貼心服務。

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(中時 )