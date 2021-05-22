國內新冠肺炎疫情持續升溫，為要求嚴格佩戴口罩，屏東縣政府統計至22日早9時，因違反防疫規定舉發件數共225件，其中又以未依規定配戴口罩最多，高達210件，屏東縣長潘孟安再次提醒，請大家嚴格遵守，切勿以身試法，成為防疫破口。

屏東昨日公布1人確診，淨土正式破功，屏縣府特地發文強調，為了您，我堅守崗位；為了我，請堅守在家。相信您我都願意，今明2天，為了屏東、為了美麗的寶島台灣，在這非常時期，您會乖乖地待在家中，減少不必要的外出，以免造成群聚傳染。

「非必要，不出門，宅在家，挺醫護」，潘孟安也在臉書發長文呼籲民眾，請相信台灣，也相信自己，只要我們一條心，口罩戴好戴滿，避免群聚或外出，時時保持正能量，不讓病毒有機可趁，就能一步步找回我們原本的生活節奏。

當人人都是防疫團隊的神隊友，再難的關卡，我們都能走過，一起加油。這一戰，沒有人是局外人！

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(中時 )