到現在仍有不少球迷批評籃網前鋒杜蘭特2016年夏天加盟勇士是在「抱團」，也讓他耿耿於懷，如今他給出了全新「藉口」，強調當年自己選擇加盟勇士之際，勇士還是一支不被看好的球隊，感覺他似乎跟大部分的人活在不同世界當中！

「勇士從來不是一個成功的球隊，我在聯盟的時候，沒人喜歡勇士，我說的是整個歷史，而不是只看過去5年發生什麼，」杜蘭特表示，「當時我在想，這裡是不被看好的球隊，這裡不是洛杉磯，也不是紐約，但這裡就是我該待的地方。」

「當我第一次到了勇士，我很想重新體驗一下2012年從季後賽首輪闖進總冠軍賽感覺，我需要再來一次，」杜蘭特說，「我不在乎跟誰在一起，但我想要一些想在一起的搭檔，我只是需要再體驗一次，因為那樣可以讓我感覺更有活力。」

只是杜蘭特口中這支不被看好的勇士，才在2015-16年球季創下單季73勝的誇張紀錄，陣中除了擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，還有卓雷蒙格林、伊戈達拉、李文斯頓等好手，這樣的球隊還被杜蘭特說成不被看好，看來他真的活在不同世界！

(中時 )