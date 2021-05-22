本土疫情持續擴大，衝擊花蓮觀光旅遊業，各大旅宿退訂驚人，業者壓力雖沈重，但配合政府鼓勵減少移動風險，已有多家觀光飯店乾脆自主休館，包括多家星級飯店太魯閣晶英、翰品酒店等紛紛公告休館、停餐，視疫情再決定開館；花蓮縣政府觀光處長張志翔說，感謝觀光業者共體時艱，等待疫情退散，縣府和觀光業者一起再衝刺！

疫情衝擊觀光旅遊業，全國各地掀起退訂潮，花蓮11家觀光飯店，其中翰品酒店、太魯閣晶英酒店，因考量旅客及員工健康，自主休館至5月28日及31日，休館期間員工照常支薪。部分業者暫停供餐或提供外帶，煙波花蓮館推出主廚特製精緻外帶美味餐盒，雞腿、牛肉及豬扒主菜可供挑選，搭配蝦仁炒飯與湯品；福容花蓮店則提供燉飯、港點外帶等服務。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，部分飯店已自主休館，或不再接受新訂房，響應政府防疫政策，避免疫情擴散，整體來說剩下的零星訂房率，粗估已損失破億元。另有業者以停餐或採外帶方式，減少接觸，美侖飯店為午、晚餐及下午茶都暫停，早餐則以套餐方式送至客房。

位於太魯閣國家公園內的山月村，是觀光局合法旅館，因遵守國家公園防疫管制措施等因素也暫時休館。負責人「村長」鄭明岡說，國家公園以保育為主，此時停業也是為大家好，也趁此機會啓動園區全面維護保養，待疫情過後將會煥然一新。

另外，旅館公會114間會員旅館中，目前已有6間自主停業，部分也正考慮跟進中。

民宿部分則有大半業者採自主歇業，甚至有來自北部遊客疑似來「包棟」，業者考量有群聚風險，乾脆回絕，花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松說，多數業者擔心旅客接觸史及旅遊史，乾脆協助旅客退房，業者雖然少了收入，但也仍呼籲民眾暫時少出門，等待疫情退去。

縣府觀光處長張志翔說，花蓮市觀光重鎮，這波疫情衝擊很深，但等待疫情過後，花蓮觀光絕對會成為觀光客首選縣市，而業者休館、停業等決定均有報備觀光處，感謝業者願意為防疫盡心力。

防疫自保這樣做！ 侯友宜親示範「自我防護泡泡」

(中時 )