29歲大陸女星鄭爽原本前景看漲，本是「九零後小花」，今年初被舊愛張恒爆料找代孕棄養後慘遭封殺，最近美國判決出爐，將兩個孩子的扶養權判給張恒，而鄭爽仍有部分時間可以探望撫養孩子。昨(21日)張恒發出千字文，點名鄭爽粉絲，要求他們不要再詛咒孩子，「可不可以給我的孩子們留一條生路？」

張恒昨發千字文表示，這一年半來說實話，自己確實憎恨部分鄭爽粉絲，「什麼『PUA、詐騙犯、軟飯男、gay、美國狗……』，這些荒誕謠言是那麼的刺眼，我卻無能為力，有口卻難辨」，直到他最近在網上看到有粉絲說了句實話：「鄭爽是我愛了十年的人，我不能接受她的不好，是因為我不願承認自己到底是錯付了，所以我願意一錯再錯！」讓張恒明白這些粉絲的攻擊全自於對鄭爽的愛。

張恒日前被判得到兩個孩子撫養權。（圖／翻攝自張恒KN微博）

張恒說，判決出爐不少人都質疑他拿到的「撫養獨立決定權」有問題，認為在當地並沒有類似的法條，是玩文字遊戲，讓鄭恒一度氣到想把30頁的全英文判決書翻譯出來，狠狠打臉鄭爽粉絲，但他忽然覺得這一切根本不重要，他的「獲勝」也不算贏，除了兩個孩子他什麼都沒贏到，因為早已賠進他整個人生和父母親的後半生。

張恒發文。（圖／翻攝自張恒KN微博）

話鋒一轉，張恒唯一無法忍受的是網友對兩個孩子的詛咒、恐嚇、施法，「我不知道為何你們中有的人冷血無情到連幼小的孩子也不放過！你們可以繼續攻擊、謾罵我，但可不可以給我的孩子們留一條生路？」最後更標註鄭爽，「你願意幫幫孩子們嗎？」網友回應：「她粉絲本來就是瘋，不用理會」、「還有很多很多惡毒的詛咒！！一定要告！」、「支持你，作為普通人，面對輿論真的無能為力，加油」、「挑幾個造謠的，告吧！」。

(中時新聞網)