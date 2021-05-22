寒舍集團〈喜來登牛肉麵〉冷凍包每份280元，可在寒舍集團旗下飯店買到。（圖／寒舍集團）

〈國賓五星川味牛肉麵〉冷凍包一份280元，會附上「黃金秘製醬包」讓客人自行調味。（圖／國賓飯店）

成旅觀光的〈晶贊總裁牛肉麵〉有常溫包或冷凍包，每盒定價280元，可在「晶贊美饌」購物網訂購。（圖／成旅觀光）

〈圓山牛肉麵〉常溫禮盒，一盒2入590元，可至圓山大飯店文創館、外賣部選購。（圖／圓山大飯店）

台北萬豪酒店推出〈台北萬豪經典牛肉麵禮盒〉，兩人份699 元，可至台北萬豪酒店官網訂購。（圖／台北萬豪酒店）

誠品行旅推出的〈誠品極選/炙燒和牛頰牛肉麵〉外帶常溫禮盒，單人份每盒350元，誠品會員有9折禮遇，購買滿一箱8盒免運費。（圖／誠品行旅）

亞緻餐飲推出的牛肉麵調理包有〈清湯牛小排麵/799元〉與〈紅燒牛肉拌麵/699元〉。（圖／亞緻餐飲）

晶華酒店〈晶華紅燒牛肉麵〉售價280元，除台北晶華酒店外，東森購物、PChome商城、香港City Super都買得到。（圖／晶華酒店）

本土疫情升溫，防疫升至三級警戒，出門覓食者減少，外食餐飲市場降溫，五星觀光飯店推出各式外賣外帶商品搶市，晶華酒店集團、六福旅遊集團、成旅觀光、麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲、寒舍集團、香格里拉台北遠東國際大飯店、圓山飯店、國賓飯店、萬豪酒店，及誠品行旅並各自研發推出「常溫」或「冷凍」牛肉麵，除在自家飯店實體門市據點銷售，並搶進不同通路上架，提供宅食消費者多元選擇。

觀光飯店過去在零售市場推出的牛肉麵以「冷凍」為主，但2020年新冠疫情爆發後，常溫牛肉麵與速食麵、泡麵與拌麵需求激增，市場甚至一度缺貨。為此晶華、圓山、誠品行旅、成旅觀光與六福再開發常溫牛肉麵以求擴大市占。

五星飯店推出的常溫包或冷凍包牛肉麵，都是結合廚藝與高科技自動化生產設備量產的商品，生產製造流程都經過嚴格把關，也不會有添加劑的問題。

而「常溫包」與「冷凍包」最大的差別是，常溫包可輕鬆保存，可以一次大量採購當「戰備存糧」，但常溫包是經高溫高壓殺菌，湯頭風味與牛肉口感不易與飯店大廚現煮的牛肉麵保持一致性。而冷凍包的產品雖穩定，但因需低溫保存，運送與儲放條件要求較多，卻採購五星飯店牛肉麵的宅食客，可根據自己需求作判斷。

香格里拉台北遠東國際大飯店的〈香傳紅燒牛肉麵〉為常溫禮盒，牛肉採用美牛肋條，湯頭以大量蔬菜與牛骨，麵條採寬版麵條更易吸附濃郁湯汁。

晶華酒店在零售市場的牛肉麵有「常溫紅燒牛肉麵」、「冷凍紅燒牛肉麵」及「冷凍清燉牛肉麵」，為牛肉麵選項最多的五星飯店。紅燒口味的湯頭是以大量牛骨熬煮並加入用香油爆炒百里香、迷迭香、薑、蒜頭、蔥、辣椒、蕃茄、八角、花椒、肉桂葉、肉桂棒、桂皮，以及辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料，麵體則是採用以獨家黃金比例加入日本進口麵粉、含水量控制在28％的半生凍麵條，主廚以麵體總重的15-20倍水量進行沸煮，使麵體在烹煮過程中快速的達到中心溫度，帶出麵條的Q彈與韌度。

亞緻餐旅〈星級主廚紅燒牛肉拌麵〉標榜由天香樓星級主廚研發，牛筋膠質盡釋鍋中並層層包覆牛筋與牛腱並豆瓣調味。〈星級主廚清湯牛小排麵〉清鮮湯頭是用整根牛肋骨，以小火與紅、白蘿蔔、洋蔥、青蔥、昆布熬至牛肉與蔬果精華完整釋出，放置一夜撇去油脂，輕咬即爛。

寒舍集團〈喜來登牛肉麵〉，牛筋、牛肉分開滷製，並融入寒舍家傳秘方製成濃郁高湯熬煮12小時，全由主廚團隊製鄉作而無OEM委外代工，只在寒舍集團旗下飯店銷售。

〈國賓五星川味冷凍牛肉麵〉，湯底要兩鍋勾兌，一鍋用牛大骨及老母雞文火精燉8小時，另一鍋選帶筋澳洲牛腱，搭配牛筋、牛肉，與六種中藥材及紅椒、去皮蒜頭、洋蔥、香菜等一起燉煮，最後將兩鍋湯汁以1：1融合成香濃不嗆辣的原汁湯頭，並附上「黃金秘製醬包」讓食客自行調味。

成旅觀光〈晶贊總裁牛肉麵，標榜由中租企業總裁辜仲立與行政主廚唐文浚合作研發，濃郁湯頭以牛大骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，嚴選牛腱，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，再搭配台南關廟手工麵條一同呈現。

〈圓山牛肉麵〉常溫禮盒，湯底頭是以大量牛骨並加入蔬果清燉湯底，佐以冰糖及辛香料慢火炒香的紅燒湯底，並適當添加醬油、辣豆瓣熬煮，牛肉採上等牛肋條，並特選Q彈麵條搭配。

台北萬豪酒店〈台北萬豪半筋半肉牛肉麵〉湯頭是以牛大骨、牛碎肉、老母雞等食材加入蔥、薑、蒜等熬製48小時，搭配無骨牛小排、牛筋，麵體則為刀削麵。

誠品行旅〈誠品極選│炙燒和牛頰牛肉麵〉外帶常溫禮盒採用澳洲和牛中珍貴的臉頰肉部位，肉質細緻滑嫩。

(工商 )