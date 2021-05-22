屏東縣恆春鎮居民在網路上爆料，指恆春鎮內有許多民宿有遊客出入，還有人不戴口罩群聚開趴；屏東縣政府交通旅遊處表示，今天已派員到恆春調查，同時持續稽查非法民宿營業。

有恆春鎮的居民以監視器畫面向醫師蘇怡寧檢舉，指恆春某民宿這幾天仍有遊客，晚間還聚集烤肉，都沒戴口罩，另外也有許多棟民宿還有營業。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，縣府今天已派員到恆春持續稽查非法民宿的營業，至於網友爆料的民宿也進行調查，由於監視器畫面不清楚，稽查人員大概只能判斷出是哪一區，還要再進一步調查。

黃國維表示，如果調查出來，網路爆料的民宿是非法民宿，將以違規營業裁罰，另不戴口罩及群聚部分如果找到群聚民眾，也將依傳染病防治法開罰。

恆春已有不少民宿自主性停止營業到月底，大飯店雖沒有停止營業，但這個週末的住宿率也只有5%至10%，與上週末比減少許多，墾丁福華渡假飯店表示，有做好最高規格的防疫措施。

(中央社)