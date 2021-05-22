大陸澎湃新聞5月22日上午從袁隆平院士祕書楊耀松處獲悉，網上關於袁隆平逝世的消息是假消息。袁隆平目前在醫院，身體狀況不太好。祕書闢謠指：「我們目前正在醫院」。

大陸網路，鳳凰新聞網引述「CCTV中國電視報」22日報導，指中國「雜交水稻之父」、中國工程院院士、「共和國勳章」獲得者袁隆平因病醫治無效，於2021年北京時間5月22日上午在長沙逝世，享年91歲。

維基百科指出，袁隆平（1930年9月7日－2021年5月22日），江西德安人，生於北京，住湖南長沙。中國雜交水稻育種專家，中國工程院院士。國家雜交水稻工程技術研究中心主任、湖南雜交水稻研究中心主任、湖南農業大學名譽校長和教授、中國農業大學客座教授、聯合國糧農組織首席顧問、湖南省科協副主席。1988年1月至2016年1月，長期擔任湖南省政協副主席職務。

2006年4月當選美國科學院外籍院士。根據他育種的雜交水稻品種及研究，水稻單位產量由畝產300公斤上升到900公斤以上。他也被廣泛譽為「雜交水稻之父」

鳳凰網還引述，袁隆平曾經做過這樣一個夢：水稻比高粱還高，籽粒比花生還大，他就那樣坐在稻穗下乘涼。

歷經半個世紀水稻研究，袁隆平將夢的種子撒向了更遠的地方。

一位老者，一顆赤子的心，一個童真的夢，他對這片土地愛的深沉，他是稻田的忠實守望者！

(中時 )