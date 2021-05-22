依就業保險法規範，被保險人申請失業認定時要「親自」至公立就服機構辦理後，才能領取失業給付，但因現行疫情嚴峻，勞動部勞動力發展署已發文給所轄各分署及各地公立就服機構，現行仍要親自辦理，但流程簡化至僅要確認如姓名、電話等基本資料，而如就業諮詢、就業推介皆改採電話聯繫。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，就業保險法明定被保險人一定要親自臨櫃辦理求職登記後，辦理失業認定，經諮詢、推介後，才能領取失業給付，但因疫情憂心群聚，除了實聯制外，也發函給各地公立就服機構「要求減少辦理失業認定停留時間」，只要確認基本資料後即可，而就業促進活動都均暫緩。

至於失業認定是否有其他方式不用讓失業勞工親赴公立就服機構？陳世昌表示，近期也已進行相關討論。

此外，去年祭出的「應屆畢業生協助措施」中多數方案已結束，而因去年年底就業情勢不錯，僅剩「僱用青年獎助計畫」尚未啟動，陳世昌說，從現行包括就業率、失業率、勞參率、求才登記職缺等並未明顯減少。

而「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已逕付二讀，可望在31日三讀，並將期程再延一年，陳世昌說，如提供減班休息（減班休息）勞工半數薪資差額的「安心就業計畫」原本期程僅至6月底，如特別條例通過後也會配合修正。

(中時 )