全台連續7天本土病例破百，其中以新北市累計895例最多；據了解，今日本土確診人數將再飆增，新北市的數字恐創下單日新高，市長侯友宜今早緊急下令市府全面總動員，在板橋、中和區啟動為期3天的「強化三級防疫措施」，備戰暴增的確診數；對此新北市衛生局證實「案例確實增加」，但以指揮中心公布為主。
新北市截至昨日累計895例確診個案，且接連2天內都出現死亡確診案，19日1名居住中和的居家隔離確診者死亡，昨日中午又有1名居住永和的老翁死亡後驗出確診，市府至今緊急加設8處社區快篩站，盼舒緩各站快篩人潮。
據了解，今日新增本土個案將恐倍增，恐創下新北市單日最多，新北市府一早全面總動員，宣布明日將於板橋、中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，規畫設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導5大措施，全力守護市民健康。
對此新北市衛生局證實，今日確診數確實攀增，但詳細數字以指揮中心公布資訊為主。市長侯友宜日前也曾說，新北市擴大匡列的量很龐大，採檢的量也很龐大，這段期間新北市的確診數一定是愈來愈多，但大家不要怕多，只怕沒有抓出來，「因為寧可這段時間把確診者找出來，也不要讓確診者的病毒在社區內持續蔓延」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。