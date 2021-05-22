因應疫情三級警戒，新北市聯合醫院三重院區22日設立「社區快篩站」，服務三重、蘆洲區民眾，每日300名額。（張鎧乙攝）

因應疫情三級警戒，新北市聯合醫院三重院區22日設立「社區快篩站」，一早就排滿想快篩的民眾。（張鎧乙攝）

全台連續7天本土病例破百，其中以新北市累計895例最多；據了解，今日本土確診人數將再飆增，新北市的數字恐創下單日新高，市長侯友宜今早緊急下令市府全面總動員，在板橋、中和區啟動為期3天的「強化三級防疫措施」，備戰暴增的確診數；對此新北市衛生局證實「案例確實增加」，但以指揮中心公布為主。

新北市截至昨日累計895例確診個案，且接連2天內都出現死亡確診案，19日1名居住中和的居家隔離確診者死亡，昨日中午又有1名居住永和的老翁死亡後驗出確診，市府至今緊急加設8處社區快篩站，盼舒緩各站快篩人潮。

據了解，今日新增本土個案將恐倍增，恐創下新北市單日最多，新北市府一早全面總動員，宣布明日將於板橋、中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，規畫設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導5大措施，全力守護市民健康。

對此新北市衛生局證實，今日確診數確實攀增，但詳細數字以指揮中心公布資訊為主。市長侯友宜日前也曾說，新北市擴大匡列的量很龐大，採檢的量也很龐大，這段期間新北市的確診數一定是愈來愈多，但大家不要怕多，只怕沒有抓出來，「因為寧可這段時間把確診者找出來，也不要讓確診者的病毒在社區內持續蔓延」。

周玉蔻批新北確診暴增「市長要負責」 侯友宜：我一肩扛起責任、絕不推諉！

(中時 )