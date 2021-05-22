有些女生在外人面前和在男友面前根本是不同人，表現出截然不同的態度，星座運勢網站「星座上上簽」分享，水瓶座、處女座、白羊座的女生在外看起來很溫柔，非常照顧朋友，但是對男友的態度卻完全不一樣，有怒氣就直接開罵，展現出非常真實的一面。

▍1.水瓶座

和水瓶女當朋友的時候，會覺得她是一個很完美的朋友，不但溫柔貼心，還很講義氣，朋友有難絕對幫到底，所以水瓶女的身邊總是圍繞著一群朋友。但如果和水瓶女談戀愛，反而會覺得她很難看透，因為她在愛情中非常做自己，會用自己喜歡的方式和伴侶相處，有時熱情、有時冷淡，不爽的時候也會直接罵出口，不會隱藏自己的真實情緒。

▍2.處女座

處女女在外人前一個樣子，在伴侶前又是另一個樣子，根本是標準的雙面人，她們在外看起來很溫柔、安靜、乖巧，也不會亂跟朋友發脾氣，其實她在外受到的委屈和怒氣都憋在肚子裡，回家就立刻對男友發洩。如果處女女表現出客氣謙虛的樣子，往往都不是真心的，只是在敷衍，當她面對自己親近的人非常直來直往，會表現出真實的一面，所以面對男友時更不會假裝，有怒氣就直接發作，只對男友超兇。

▍3.白羊座

白羊女平常看起來很衝動，其實對朋友很有耐心，也很講義氣，如果朋友做錯事也會幫忙一起想辦法，不太會對朋友發脾氣，非常照顧朋友。但是對待男友時，白羊女的態度就截然不同了，她認為男友應該要包容她的個性，所以會顯得非常任性，情緒表達也很直接，一言不合就立刻開罵。

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(中時新聞網)