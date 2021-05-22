因應疫情嚴峻，為鼓勵民眾申辦各項業務改採線上申辦，避免接觸及群聚，內政部今表示，自然人憑證屆滿5年，可於線上申請展期；屆滿8年者，也可於線上辦理續卡及繳費，內政部憑證管理中心將以掛號郵寄新卡給民眾，無須到戶政事務所辦理，可減少外出，為防疫共同努力。

內政部表示，自然人憑證效期5年到期者，可於憑證到期前60天，至有效期限屆滿後3年期間內，至內政部憑證管理中心專屬網站(https://moica.nat.gov.tw)點選「憑證作業」之「憑證展期」，申請線上展期，可展期3年。

憑證8年效期到期，欲續卡者，只要是到期前仍為有效的自然人憑證，可於憑證到期前60天，至到期後1年內，於內政部憑證管理中心專屬網站點選「憑證作業」之「線上續卡申請」，辦理線上續卡，在完成繳費後，中心將以掛號郵寄新卡給民眾，無須至戶政事務所臨櫃辦理。

內政部指出，若是初次申請自然人憑證，依「內政部憑證管理中心憑證實務作業基準」規定，須臨櫃辦理，爲縮短等待及接觸時間，民眾可依各縣市政府開放的預約項目及時段，線上申請預約，並先於憑證管理中心網站填寫附有條碼版的自然人憑證申請資料表，列印後攜至戶政事務所，即可直接掃描資料，減少登打資料時間，降低可能感染風險，一起做好防疫。

(中時 )