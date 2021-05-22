8大行業配合防疫暫停營業，金門縣稅務局已主動停徵娛樂稅，另如選物販賣機無人商店等查定課徵的娛樂業，若因配合防疫導致生意受影響，也可申請調降娛樂稅，以減輕負擔。

稅務局說明，因應疫情蔓延和警戒升級，縣府在5月18日公告選物販賣機（夾娃娃機）及電話亭KTV等無人商店，應落實實聯制，無法落實者，應暫停營業至110年6月8日。因查定課徵之娛樂業者係依營業概況核實課徵，業者如配合政府防疫措施或生意受疫情影響，娛樂設施未使用或減少營業天數，致營業收入減少，即日起可向稅務局申請依實際營業概況，調降娛樂稅，以減輕負擔。

至於自動報繳娛樂稅之業者，可依實際收入申報娛樂稅。查定課徵娛樂稅之業者，待疫情趨緩、營收恢復後，由該局再適時調回。

該局建議採郵寄或傳真申請調降娛樂稅（傳真電話371217），申請書可透過稅務局網站下載。有疑問可撥打服務電話325197分機210。

(中時 )