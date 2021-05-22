【LIVE直播】全台病例連七日破百 全國防疫會議會後記者會

本土疫情嚴峻，國民黨前主席洪秀柱表示願意爭取大陸疫苗輸台，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，從去年至今都有透過COVAX平台，也和各家廠商訂定相關採購契約，都有達到一定的數量，在媒體追問洪秀柱的說法是否是對岸統戰的一環，陳說，對於大陸疫苗，「我相信國人信心度是不足的」。

洪秀柱昨說，在促成大陸疫苗來台這件事上沒有藍綠、地方政府之別，她願盡最大努力爭取足夠劑量，也樂見地方政府一起合作推動；等疫苗來了，跟AZ疫苗一樣，打不打是人民選擇，呼籲民進黨政府不能為一己政治私利，讓人民連選擇疫苗權利都沒有。

陳宗彥上午在全國防疫會議後的記者會上對此表示，我國從去年至今都有透過COVAX平台與各家廠商，訂定聯繫管道與相關採購契約，指揮中心已多次對外說明，透過COVAX平台及和個別廠商購買的疫苗，都有達到一定數量。

媒體詢問洪秀柱的言論是否屬於對岸認知戰的一環，陳宗彥說，最近可以明顯感受中國對於台灣的認知戰，是不斷有些威脅，所以政府不斷跟大家說明假消息內容，這些錯誤、假的資訊要立即阻斷，不要讓認知戰影響台灣社會。

另外，陳宗彥也發布近日流傳的假訊息，包括「蔡英文確診還沒宣布」、「蘇貞昌透過內線交易手上握有大把高端、聯亞股票，想狠撈國難財」、「政府為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大」、「指揮中心請街友回家用餐」等不實訊息。

陳宗彥再次呼籲全國民眾，這段時間不要讓假訊息破壞台灣在防疫的步調，不要讓假訊息打亂防疫措施，大家要「多疑、多查、不亂傳」，相關資訊也可透過衛福部及管家、官方資訊來確認，也請刑事局、調查局、高檢署與法務部共同合作，打擊假訊息。

媒體報導，民進黨籍彰化縣議員王國忠轉傳轄內有工廠出現確診病例的不實訊息，對此陳宗彥說，不只民眾，連公眾人物接到訊息也會快速轉傳，他要再次呼籲收到訊息先查證，不要快速轉發。

(中時 )