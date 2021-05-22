丹丹漢堡配合高市府禁止內用措施。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局長廖泰翔（中）今天前往餐飲業視察，全面要求禁止內用。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情嚴峻，這周被視為防疫關鍵期。近日高市爆發「串門子」餐廳群聚感染，已有7人確診，高市府針對餐飲業祭出限令，今（22）日起至28日一率禁止內用，否則最高可罰1.5萬元。今早經發局前往哈瑪星商圈稽查，商家皆配合遵守。

經發局長廖泰翔今早率隊到哈瑪星商圈了解店家配合情形，除了跟商家說聲抱歉，也感謝大家配合防疫，強調這個周末很關建、是轉折點。他指出，即日起至28日包含百貨公司、宴席餐廳、量販店、便利商店、連鎖加盟店、夜市、傳統市場、商圈等餐飲業者全面禁止內用。

廖泰翔表示，今起也會陸續展開稽查，內容包括有無實際禁止內用、邊走邊吃、未戴口罩等，請業者、民眾務必齊心配合防疫，違反規定者將依《傳染病防治法》處以3000至1.5萬元，屢勸不聽者最重則將勒令停止營業。

高市哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，昨晚收到市府通知後已主動聯繫120家會員，絕大部分店家都願意配合市府防疫政策改採外帶，但也有1、2成店家乾脆先暫停營業。

哈瑪星商圈弘爺漢堡早餐店業者表示，19日起已禁止內用，電話訂單成長2至3成，備貨量充足。「幸福豆漿」則調整備貨與人力，如預做三明治、蛋餅、飯糰等都比平常多1倍，方便顧客快速取餐外帶。

(中時 )