案3086足跡。（基隆市政府提供）

案3087、3088足跡。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌上午公布4名個案足跡，曾有萬華旅遊史的60多歲的成功市場攤販（案2564），確診後傳給一雙兒女與女婿，為家庭群聚感染事件，3人經常前往全聯、安之屋即期良品，等地；另名案3288則為30多歲女性，感染源為萬華群聚案，平時在萬華工作，多搭台鐵區間車往返。

林右昌指出，攤販兒子（案3085）為20多歲男性，和父親一樣在成功市場工作，5月4日到9日、11日至16日都在成功市場活動，之後去過多家餐廳、東光攝影館、全聯等地，還曾因故在18日前往懷仁診所就醫。

攤販女婿（案3086）則為40多歲男性，生活規律，平時在台北內湖科學園區上班，曾在7日、18日陪同家人前往部立基隆醫院急診；攤販女兒（案3087）為30多歲女性，職業為家管。2人多前往全聯精一店，9日下午到湖境公園時，均未戴口罩。

此外，林表示，案3088則為30多歲女性，感染源來自萬華群聚案，她自述在萬華工作，在8日、9日下午13時搭乘台鐵區間車，從基隆前往萬華，再步行至萬華雅香清茶坊，直到晚間10時才搭車返家。10日下午曾前往AT13髮廊。

至於昨日公布的海大女學生（案2863）是否找到感染源，林說女大生同學的媽媽有染疫，同學因此正在居家隔離中，由於2人感情好，未來會擴大疫調。外界也關心案2747獨居在家，匡列的4名對象是誰，林則解答是診所人員。

(中時 )