微笑哥張育成的手感回來了，22日他擊出久違的安打，而且是一支二壘打。雖然印地安人遭到雙城以10-0痛宰，但是張育成擊出全隊5支安打的1支，讓總教練知道他的狀況沒問題。雙城打線非常有效率，10支安打正好攻下10分，其中9分、5支安打都聚集在第4局！

雙城3局上一發陽春砲先聲奪人。4局上印地安人投手麥肯錫(Triston McKenzie)全面失控，他的球歪得離譜，以兩次四壞保送和安打被弄成無人出局滿壘。雖以內滾解決1人，但他又連續投出兩個四壞保送，6位打者有5人上壘。麥肯錫在滿壘時退場時。

中繼投手梅頓(Phil Maton)讓火勢燒得更旺，被雙城打者一頓亂棒，先是清光了麥肯錫留下的全部跑者，梅頓自己一樣是「6位打者5人上壘」又多丟了4分。雙城單局13人次，包括凱普勒(Max Kepler)、沙諾(Miguel Sanó)都是回本壘得分之後又回去「排隊」各追加一發二壘打。

印地安人主要的問題是四壞保送太多，雙城總計單局5安打、5保送攻下9分。

張育成第7局被換上來守備三壘，他在第8局對戰雙城最後一任投手路克費洛(Luke Farrell)。一開始張育成就連吞兩好球情況不妙，但他第3球還是果斷出棒，成功擊出中間方向的二壘打！

這是張育成進入5月的第2支安打，闊別整整20天，打擊率從0.127升到0.143。巧合的是張育成前一支安打也是在隊友麥肯錫被打爆的時候才擊出，當時麥肯錫挨了滿貫轟，這場則是單局被打5分。

(中時新聞網)