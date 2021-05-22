黃偉哲表揚經發局市場處2名被飆罵「國罵」及遭吐口水的稽查人員。(曹婷婷攝)

國內疫情持續升溫，全國進入三級防疫警戒，台南市於19日宣布啟動口罩大執法，37區區公所聯合警察局稽查未戴口罩，經發局市場處也派員到162個市場、夜市稽查，台南市衛生局表示，截至21日共開出5張罰單，其中仁德、隆田2起被取締卻罵髒話、吐口水為情節重大，將直接開罰1萬5000元。

台南市長黃偉哲今早偕局處首長召開例行防疫記者會，會中也特別表揚經發局市場處2名被飆罵「國罵」及遭吐口水的稽查人員，2人都說，取締戴口罩是份內工作，被罵被推打甚至吐口水，雖然無奈但還是會繼續勸導。

黃偉哲重申，目前包括全市大消毒、口罩大執法、醫院大清零等計畫都持續進行，很多民眾質疑執法到底有沒有效？他說，聽懂的人說一次就有效，聽不懂或故意裝不懂的人，即使開罰，也要完成法定程序，這也是台南一直堅持程序正義，以免到時候開出去的罰單變空包彈的原因。

衛生局長許以霖說，截至目前開罰5張，3張為勸導戴口罩仍不聽，開罰3000元，另2張就是市場處這2起拒戴口罩，將依情節重大直接開罰1萬5000元。

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(中時 )