以色列與巴勒斯坦近期爆發激烈戰事，造成逾240人喪命，昨天協議停火。美國總統拜登今天說，他所屬的民主黨仍支持以色列，祈願以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯維持停火。
拜登在白宮記者會上表示，「兩國方案」（two-state solution）是唯一能化解以巴衝突的辦法，他還承諾與其他國家合作擬定大型計畫，協助遭戰火摧殘的加薩（Gaza）地區重建。
「兩國方案」是試圖以政治手段化解以巴衝突的辦法之一，也是美國推動以巴和談的主要策略，內容是劃定約旦河西岸及加薩走廊為巴勒斯坦建國範圍，與以色列並存。但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）不願承認巴勒斯坦的國家地位，還主張併吞約旦河西岸。
路透社報導，拜登政府為了促成以巴停火，近日忙著在幕後斡旋；拜登說，對加薩地區的援助工作，會與巴勒斯坦自治政府協調，確保哈瑪斯（Hamas）無法再補充軍火。巴勒斯坦自治政府位於被以色列占領的約旦河西岸，受西方國家支持，與實質控管加薩走廊的哈瑪斯對立。
以色列與哈瑪斯今天終結了持續11天的戰事，這波衝突奪走248條人命、造成1900人受傷。負責人道事務的官員說，加薩地區受到的損害，需要多年時間和數以千萬計美元才能重建。
拜登呼籲以巴雙方的極端分子停止互鬥，還說必須確保約旦河西岸的巴勒斯坦人安全，並幫助加薩的巴勒斯坦人。拜登表示，他也會堅持要求以色列公民獲得平等待遇，不分阿拉伯人或猶太人。
另外，拜登說，巴勒斯坦人應承認以色列存在的權利。他告訴媒體：「讓我們在這裡把話說清楚：在這個地區明確承認以色列作為一個獨立猶太國家存在的權利之後，才會有和平。」
拜登不願談他最近與尼坦雅胡的討論內容，僅說，他相信尼坦雅胡會維持停火協議。
拜登說：「我祈願這項停火協議能持續。我相信尼坦雅胡對我做的承諾，我相信他。他從未對我食言。」
(中央社)
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