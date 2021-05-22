本土群聚風暴持續延燒，雙北是重災區，全國升至第三級警戒，台北市長柯文哲今早在防疫會議時下令，防疫旅館或醫院每天應有2個時間收治病患，利用批次作業達到最大量能。而北市府將在下午15時30分召開疫情記者會說明。

柯文哲表示，防疫旅館或醫院每天收治病患應有兩個時間，利用批次作業以達到最大量能，認為原定6點的住院時間太晚，令收治病患2梯次為，一為當天該出院者要2點前出院、下一要入住者在5點前住院，另一為前一天就是空床、運用白天時間住進來。

柯文哲強調，將落實批次作業，恐會把小夜班人力提高，並請聯醫總院長黃勝堅將大流程圖規劃出來，每個單位PM在大流程的範圍之下去訂小流程，以加強效率。

此外，針對北市消防局萬華地區附近的5名消防分隊成員，新冠肺炎快篩被驗出是陽性反應，柯文哲將在今日下午15時30分的疫情記者會中說明，市府後續如何處理，以及目前人力調度狀況，PCR檢測結果則會在今明2天出爐。

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(中時 )