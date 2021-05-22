朝陽科大夜唱團確診增至9人，中市衛生局日前已派救護車前往校園對留在校內近800名師生快篩。(圖／民眾提供）

朝陽科技大學一名女大生(案2514)確診，疫調後發現，她曾在13日與夜唱團20人到東協廣場美樂地KTV狂歡，後來又傳出9人確診，就連隔壁包廂的中國醫藥大學生、室友的媽媽也中招，引發居民恐慌，台中市政府除設立指揮所，對近800名留校師生快篩，也呼籲校外1萬4千名師生，主動就近到快篩站篩檢。

台中昨（21日）天5例確診，疫調後，其中4案的感染源為13日朝陽科大夜唱，台中市府除設立指揮所對留校的近800名師進行快篩，台中市長盧秀燕也呼籲校外1萬4千名師生，凡5月13日晚上11時至5月14日早上7時曾至美樂地KTV的人，主動就近到快篩站篩檢。

朝陽科大夜唱團目前20名學生已全部採檢完畢，17名台中人當中6人確診、11名陰性，外縣市3人1名設籍南投學生確診、另2名為陰性。此外，13日夜唱團隔壁包廂的中國醫藥大學男大生與朝陽夜唱學生室友的媽媽也都確診，該傳播鏈延燒至今已9人確診。台中市府已請學校緊急通報已離校及離開台中，共超過1萬4千名師生主動快篩。

由於朝陽科大爆發學生染疫，該校有男學生透露，疫情爆發後，自己整天關在家裡沒亂跑，也都沒參加群聚活動，更沒有跟確診者足跡重疊，也一周沒進過校園，唯一出門的一次就是20日看診，結果外面一聽到「朝陽」2字就被人異樣眼光看待，診所一聽到他是朝陽學生，馬上被趕到外面，醫生再出來看診。

(中時新聞網)