蔡英文總統籲請全民本周末盡量不要出門，但「脫北者」早一步南漂，嘉義市政府菱形鐵網封鎖興嘉公園，並有警方巡邏，加強防堵群聚，有里長仍發現有自稱北部來嘉義旅遊的女性，拖著行李在公園流連、睡覺，警方獲報到場勸導她們離開。

車店里長馬鳳凰說，前天下午有1名女子逗留在公園，昨天晚上12點多也有2位年約3、40歲女子拖行李在興嘉公園坐著睡覺，她們自稱是從新北市來嘉義旅遊、找朋友，她勸告她們現在防疫非常時期，希望配合政府的防疫措施，不要亂移動。

馬鳳凰說，她們不聽勸，她想落實政府防疫的實聯制，因而詢問她們的電話、姓名，她們拒絕，她才通報警方處理。

警方表示，連日來持續加強稽查各公園、暫停營業店家的防疫措施有沒有落實，接獲通報有女子逗留公園，她們有戴口罩，勸導她們離開勿群聚。

嘉義市政府也疾呼，返鄉學子務必戴口罩，非必要不要外出，高風險接觸者若經中央通知篩檢者，勿自行就醫，請洽嘉義市衛生局安排。

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(中時 )