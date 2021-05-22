奈及利亞總統府表示，陸軍參謀長阿塔希魯中將今天在飛往北部卡杜納省訪問途中墜機身亡。卡杜納最近數月來不安寧，已對奈國構成安全上的挑戰。

路透社報導，奈及利亞空軍聲明表示，飛機在卡杜納（Kaduna）機場附近墜毀，目前空軍正在調查原因。

總統府表示，阿塔希魯（Ibrahim Attahiru）和同行軍官都在今天的事故中喪生。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）在聲明中說：「我們的武裝部隊正準備終結國家面臨的安全挑戰，在此節骨眼上卻發生墜機…不啻是一重大打擊。」

3個月前，奈及利亞空軍一架小型飛機據稱出現發動機故障，在首都阿布加（Abuja）附近墜毀，造成機上7人全數罹難。

非洲人口最稠密的奈及利亞，過去航空安全紀錄一向不良，但近年來已有改善。

由於伊斯蘭叛亂團體與武裝幫派的暴力擴大，在多年來遭受猛烈抨擊後，布哈里今年1月宣布調整軍方高層人事，指派阿塔希魯擔任陸軍參謀長。

(中央社)