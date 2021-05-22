開架銷售人氣王Za「旋轉眉筆」，不但是開架通路年度彩妝熱賣Top10、更是回購率極高的經典暢銷品，於2020年8月改版以全新包裝上市，就榮登Nielsen銷售No.1，今年春夏推出超值優惠組合，喜愛Za旋轉眉筆的人一定要趁機入手。

旋轉眉筆之所以如此受歡迎，是因為它的旋轉式免削眉筆，搭配尾端眉刷便利設計，輕輕一轉就能使用，加上細圓頭筆芯能輕鬆勾勒細緻毛流，筆觸滑順顯色好描繪，再用尾端眉刷梳整好便利，眉色、眉流超自然。

Za旋轉眉筆尾端附有眉刷，調整眉毛的毛流非常方便。（邱映慈攝）

旋轉眉筆質地防水抗汗、抗暈染，持久不掉色，可以打造出全天候細緻俐落、不脫妝的眉妝。添加「維他命E」，溫和修護保養，重點是只要NT190元，百元入手的高CP神物就是Za旋轉眉筆。

Za旋轉眉筆百元就可入手，是高CP值的眉筆選擇。（邱映慈攝）

為慶賀Za｢旋轉眉筆｣榮登No.1眉彩王，品牌推出贈送粉嫩可愛的「小幸運便利貼」限定組合，走質感可愛文具風的Za旋轉眉筆，搭配桌上型立體設計的「年曆便利貼」，充滿濃濃的少女文具風。本次限定組合共有台灣最熱銷色BR611與黑髮專用色GY951兩款色選，組合數量有限，售完為止，喜愛Za的粉絲們必須立刻收藏。

限量推出的Za旋轉眉筆冠軍組，買眉筆就送年曆便利貼。（邱映慈攝）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ Za旋轉眉筆冠軍組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/6/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)