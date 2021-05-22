全台連續7天本土確診病例破百，其中以新北市累計895例最多，新北市議員張志豪今（22日）再度爆料，中和區一家9口有5人確診，雖3人已經送醫，但尚有許姓父女確診等待救治，女兒才年僅6歲，他相當憂心防疫能量崩解，盼中央、地方一起努力。

張志豪表示，中和許姓一家9口，日前61歲父親、62歲伯父、92歲祖母確診，已送醫急救，但其他6人仍持續住於家中，許男今（22日）上午接獲疾管署電話通知，他和6歲女兒也確診，目前急需送醫救治，卻等不到相關單位後續安排，一家9口已5人確診。

張志豪憂心說，家中還有另外4名健康家人，卻等不到防疫旅館，且市府21日已徵用位於淡水的飯店作為集中檢疫中心，專門收治輕症、無症狀患者，更該盡速將確診者送去檢疫中心，獲得更好的救治及避免疫情再度擴散。

張志豪表示，目前防疫失序、量能崩解，市民苦等求援，盼中央地方合力，一切考驗市長智慧和決心。

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(中時 )