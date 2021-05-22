4年內發生兩度全國大停電，就算堅持台灣「不缺電」的一方，也無法否認供電不穩的事實。

而台電錯估備轉容量、台灣電網韌性不足，這些都有賴政府嚴肅回應。

5月17日晚間8點，不少人手機都收到將執行緊急分區限電的警訊。這已是5天內第2次全台大停電，近兩百萬戶受到影響。4天前的5月13日下午2點37分，高雄興達電廠4部發電機組無預警跳電，迫使全國約4百萬戶住家與公司行號，在下午3點到晚間8點實施6輪分區供電，就連中央流行疫情指揮中心的記者會也因此中斷。

近2次跳電的原因不盡相同。513當天，台電工作人員在進行工程時誤觸隔離開關，造成高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，讓鄰近的興達電廠共4部機組因此跳機，損失約220萬瓩供電量。台電為維持電網穩定，電力系統自動啟動「低頻卸載」，造成停電。

517當天，則是用電量創5月歷史新高，興達電廠1號燃煤機組卻於中午故障，當下雖緊急調度水力與太陽光電支援，無奈夜間用電量仍持續上升，原本預計歲修完成的核三廠1號機與麥寮電廠3號機尚無法完全歸隊，供電能力不足，只好再度發出停電警訊。

電廠再出包 總統上火線致歉

這2次停電，不免讓人回想起2017年的「815大停電」。當年的台灣，因為核一、核二廠機組歲修，再加上颱風吹垮輸電塔，供電本已捉襟見肘，又碰上中油人員施工時不慎切斷天然氣供應，使全台最大的天然氣電廠──大潭電廠1到6號機組跳脫，損失438萬瓩電力，結果就是全國近600萬戶在酷暑當中，停電5小時。

近4年過後，在政府積極發展再生能源並提升燃氣發電比率下，台灣的能源結構樣貌早已和815停電時截然不同，但為何仍發生意外？由於電力供給是否穩定，牽涉國家整體能源政策走向，朝野政治領袖針對「台灣究竟缺不缺電」這個命題，再度激烈交鋒。

5月13日下午，當全台仍在分區限電，前新北市長朱立倫率先開火，在臉書上發文批評，「台電今日備轉容量率顯示10.01％，亮綠燈標示供電充裕，興達電廠發電量僅占全台發電量3.88％，為何機組一故障全台跳電？政府應立即說清楚講明白，徹查數據是否長期造假！」

晚間7點，則輪到總統蔡英文親上火線，在總統府內發表談話向人民致歉，同時強調：「今天的備轉容量率有10.01％，電廠發電都正常⋯⋯。」將事故成因定調為輸配電的電網問題，而非供電不足。

四壞狀況齊發 跳電危機仍在

檢視台電公布的電力供需資訊，513當天的尖峰負載電量為3670萬瓩，備轉容量率10.01％，所以台電當天的最大發電能力，應比全國用電尖峰那一瞬間，還多出367萬瓩。不過，當天因設備故障跳脫的興達電廠4台機組，總發電量也不過220萬瓩，並未超過台電手中的「備轉」電量，為什麼仍會引起全國限電？

經濟部政務次長曾文生在513當天的緊急記者會上，仔細解答了這道矛盾的算術題：「用電尖峰負載高於預期。5月中旬原先預期為3500萬瓩，今天達到3670萬瓩，比預測高出170萬瓩；綠能估算也出現誤差，光電發電量比預測減少30萬瓩、風電減少215萬瓩；由於水情不佳，能快速上陣的水力機組無法支援，減少供電180萬瓩。」

「今天的狀況，我們面對到當所有最壞狀況疊在一起時，我們可能真的應付不來。」曾文生在當天記者會上的發言，恰好可以成為「台灣究竟缺不缺電」的解答：若沒發生意外（人為疏失造成跳電），且最壞的狀況沒疊在一起（高用電、缺水、綠電量不如預期），台灣確實不缺電。但天有不測風雲，一旦意外再次發生，台灣的供電仍可能像這次一樣「應付不來」。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1274期)

戳破不缺電謊言！停電還栽贓台塑麥寮電廠？ 鄭麗文轟：不要再自欺欺人！

(中時新聞網)