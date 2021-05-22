要打去快篩室打！桃園市龜山傳統市場日前傳出有民眾起口角，不顧疫情擴散，也不戴口罩，當街「人與人的連接」互毆，鬧事過程全被網友錄影上傳網路。據了解，龜山警方獲報後，已將兩人函報衛生局裁罰。

臉書專頁《桃園人》21日上傳一段影片，透過影片內容可見，場景位於龜山傳統市場，但畫面中有幾名男子火氣很大，互相拉扯、推來推去，但打架民眾全都沒配戴口罩，一旁還有許多買菜民眾觀望。

龜山分局指出，關於臉書貼文，經員警到場了解後，為一名員工與女顧客發生口角，另名男雇主出面勸退員工，但因員工與雇主均未依規定配戴口罩，當場也開立紀錄表，依規函報轄區衛生單位進行裁罰。龜山分局也呼籲，因應全國疫情警戒調升為第三級，規定市民外出須配戴口罩，免成防疫破口。

文章曝光後，不少網友調侃回應，「不要打了！要打，到快篩室打！」、「每天經過看他不戴口罩在那邊叫賣都嚇死了......」、「就是這幾個攤販不戴口罩，不然就是帶著又拉到下巴，真的是講不聽」、「乾87，龜山染疫足跡那麼多」、「龜山重災區還不戴口罩」。

不戴口罩還爆打超商店員遭重罰 侯友宜痛心：這種一定送辦！

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(中時新聞網)