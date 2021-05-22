台中市一名五十三歲黃姓婦人接到詐騙集團「假綁架真詐財」電話，誆稱她就讀高中的兒子因涉及毒品黑吃黑遭人毆打綁架，威脅黃女需拿錢贖人，過程中還夾雜男子淒厲哭喊聲，黃女當場嚇的信以為真，急衝銀行欲解除定存換取贖金，銀行行員察覺有異立即向警方報案，警方到場勸說並確定黃女兒子安全無虞，才讓黃女喜極而泣，差點遭詐欺集團詐騙，成功協助黃女阻詐300萬元。

警察局第四分局南屯派出所警員陳藤逸、李銘城等2人，接獲金融單位報案，稱一名客戶疑似遭詐騙，警方立即趕赴現場，員警到場後見黃女全身顫抖慌張地仍著拿手機通話，不斷安撫黃女焦躁難安的心情。

黃女向警方表示，接到一名陌生男子來電，稱她的兒子因涉及毒品黑吃黑遭人毆打綁架，威脅黃女須準備300萬元贖金，才能擺平並保障其兒子平安，電話那頭又不斷傳來疑似男子被打所發出求救呻吟聲。

她一時慌了手腳，電話又被詐騙成員占線無法對外求援，擔心兒子身處險境，無暇多做查證，急忙到銀行欲解除定存交付贖款救兒。

警方一聽立刻表示這是詐騙集團慣用手法，為的就是讓受害者因情緒緊張而無法做出正確判斷，協助黃女聯繫正在上課的兒子，所幸最後順利聯繫上，黃女聽到兒子正平安的在學校上課，才終於鬆了一口氣，不斷感謝行員的機警及警方冷靜判斷分析，才能及時協助阻詐免於受騙上當。

南屯派出所所長江松泳表示，不法詐欺集團常利用民眾害怕的心理誆騙，這類假綁架詐騙早已司空見慣，呼籲民眾接到不明來電，務必保持冷靜，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可立即撥打165詐欺專線或打110尋求警方協助，多一分謹慎、少一分損失，莫讓詐騙集團技倆再次得逞。

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(中時 )