新北市蘆洲警分局今（22日）上午8時至11時規畫9組18人警力，在公園、傳統市場等25處人潮聚集場所重點稽查。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（22日）上午8時至11時規畫9組18人警力，在公園、傳統市場等25處人潮聚集場所重點稽查。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（22日）上午8時至11時規畫9組18人警力，在公園、傳統市場等25處人潮聚集場所重點稽查。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（22日）上午8時至11時規畫9組18人警力，在公園、傳統市場等25處人潮聚集場所重點稽查。（蘆洲警分局提供）

防止群聚阻斷傳播鏈 蘆洲警加強查緝

全國本土疫情升溫、三級警戒，新北市蘆洲警分局今（22日）上午8時至11時規畫9組18人警力，在公園、傳統市場等25處人潮聚集場所重點稽查，除嚴格查緝群聚外也稽查民眾是否有依規定佩戴口罩。

蘆洲警分局表示，在永平公園、柳堤公園、大地兒童公園、中原公園、永康公園、仁愛廣場、水流公市場、二重疏洪道、成功商圈市場、八里左岸、渡船頭老街等25處人潮聚集場所執行週邊巡邏及重點稽查、加強人群勸離等防疫工作。

永平公園、柳堤公園、大地兒童公園、中原公園、永康公園、仁愛廣場、水流公市場、二重疏洪道、成功商圈市場、八里左岸、渡船頭老街等25處人潮聚集場所執行週邊巡邏及重點稽查、加強人群勸離等防疫工作，嚴格查緝群聚與未戴口罩

警方呼籲，若發現群聚違規者，將由現場保全人員及巡查人員，於現場開立舉發單，依《傳染病防治法》規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，強力執法落實防疫。未依規定戴口罩警方將通報衛生局開罰3000元至1萬5000元。

當前疫情逐漸升温，要大家團結共同對抗病毒，同時也勸導民眾這段時間盡量不要外出活動，儘量待在家中，避免人流移動與接觸，並提醒民眾防疫期間落實勤洗手與戴口罩等良好個人衛生習慣，並於外出活動時保持室內1.5公尺室外1公尺以上社交距離。

(中時 )