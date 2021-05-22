屏東衛生局長施丞貴(後排右)於直播鏡頭前面露疲態，讓人直呼心疼。(林和生攝)

國內新冠肺炎疫情持續升溫，位處國境之南的屏東也淪陷、爆發1例本土確診，屏東縣長潘孟安與衛生局長施丞貴親上火線，以直播方式說明染疫者足跡，更奉勸民眾做好防疫措施、盡量減少外出，但有眼尖民眾發現，施在直播過程中幾度瞇上眼睛、神情疲憊，讓人直呼「辛苦了、真的很心疼」。

縣府一級主管透露，衛生局屬於防疫主管機關，近日為調查確診者足跡、後續消毒工作、佩戴口罩宣導與開單等相關工作，全都有賴警方、衛生局及環保局等第一線同仁，尤其施丞貴，每日的輿情群組往往到凌晨還在回報任務進度，一早就提供第一手訊息，「一天根本睡沒幾小時」。

屏東縣長潘孟安也特地在臉書強調，疫情拉緊報這幾天，縣府團隊總動員，舉凡確診個案到過屏東足跡，一接獲通報，衛生局、警察局依照SOP進行疫調，利用科技追蹤，盡可能比對正確足跡，匡列密切接觸的民眾，環保局和各鄉鎮市公所去年組成的消毒大隊，在第一時間全面消毒，將傳染風險降至最低。

這些火線上的勇士，不分中央、地方、你我，即使擔心自己染疫，依舊往危險挺進，就為了掌握黃金時間滅火，杜絕疫情蔓延的任何可能。

潘孟安表示，能夠的話，我真的想藉大家的手，為那些日以繼夜在第一線建構安全防線的戰士們鼓掌，當您在任何時間、任何角落，看到包得密不通風的勇者正在執行勤務，請勿吝惜，大聲說句「謝謝您，辛苦您了」。

能夠的話，我想再藉大家的手，謝謝後方的大家，每一位照顧好自己的神隊友，請大家為彼此鼓掌，因為，此時戴好口罩，顧好自己，就是防疫團隊最堅實的後盾，讓前線戰士能無後顧之憂的對抗疫情。

(中時 )