針對有媒體報導，以司法院長許宗力為首的15名大法官不畏疫情嚴峻，為了釋憲重任，本周仍「群聚」會議室開會3天，已違反中央流行疫情指揮中心避免室內5人以上群聚規定。

司法院22日表示，大法官受憲法託付解釋憲法並統一解釋法令，為司法權重要功能，攸關國家憲政秩序、權力分立原則的維繫，縱有非常事變，亦應確保其能運作，以保障人民之權利。

指揮中心自5月15 日起，至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大限制措施，停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會。司法院在18日已要求即日起至5月28日止，司法院及全國各級法院，除具時效性、緊急性、必要性的案件仍應開庭外，暫停開庭。

司法院表示，大法官審查會為必要的公務執行，並非開庭，更非家庭聚會，且僅有院內人員參與，不在規定應停止之列。且大法官依規定召開審查會，評議聲請解釋案，均按照指揮中心建議，採取防疫措施，參與人全程配戴口罩、彼此座席間設置隔板、保持社交距離，門扇全部開啟並保持室內通風良好，均符合規定。

(中時 )