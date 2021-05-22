台中市交通局請各計程車業者申請「簡訊實聯制」QR-Code。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全國疫情警戒提升至第3級，各大運輸場站配合行政院實施「簡訊實聯制」，交通部規定，各計程車駕駛人須於26日布建完成，落實搭乘計程車實聯制，台中市交通局請各計程車業者申請「簡訊實聯制」QR-Code，建議統一張貼在副駕駛座椅背後方計程車駕駛人執業登記證左上角，方便乘客乘車時掃描，希望大家共同落實防疫追蹤，防堵疫情擴散。

交通局長葉昭甫表示，計程車營業屬性特殊，現有台中市車籍車輛約8400部，分屬282家車行、10家合作社及1680家個人計程車行；非台中市車籍的彰化縣、南投縣、苗栗縣共同營業區的計程車，亦可加入台中14家計程車隊並接受派遣，因此，實際在台中營業的計程車約近萬輛，數量龐大。

申請「簡訊實聯制」QR-code時，各計程車派遣車隊、車行、合作社以「交通事業」身分申請QR-Code，提供所屬駕駛使用，並就所屬車號及領用QR-code號碼進行造冊；個人車行駕駛且未加入車隊者，以「個人店家」身分申請QR-Code，呼籲計程車業者及駕駛儘速完成申請，並列印張貼於車內，提供搭車民眾使用。

民眾乘車時請掃描車內QR-Code完成實聯制，保障自身及他人健康安全；若乘客無智慧型手機無法掃描，也可利用手機簡訊功能輸入店家碼，傳送至1922完成實聯登記；至於沒有手機或不會使用簡訊功能的乘客，可採紙本登記方式，以利衛生主管機關進行疫情調查及聯繫使用。

葉昭甫說，疫情期間搭乘計程車，駕駛與乘客務必全程佩戴口罩減少交談，不戴口罩經勸導不聽者，將開罰3000元至1萬5000元，另也鼓勵民眾搭車時使用電子票證或線上等多元管道支付車資，減少付錢找零的接觸機會。

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