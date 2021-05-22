復興商工畢業季活動原訂舉辦4檔校內外大型成果展覽，因應疫情改為線上作業。（資料照片，復興商工提供）

復興商工畢業季活動原訂舉辦4檔校內外大型成果展覽，因應疫情改為線上作業。（復興商工提供）

復興商工畢業季活動原訂舉辦4檔校內外大型成果展覽，因應疫情改為線上作業；從實體面對面轉為網路連線看螢幕，依然能給大家驚艷滿滿點點頭，讓學生們居家線上學習時，能夠飽覽藝術饗宴與窺探新生代的設計成果好創意，同學們的努力創作沒有白費，呼籲網友們熱情支持點評!

復興商工校長王志誠表示，復興商工以創新的概念傳遞畢業展覽相關經驗與共同語言，同學們以專題製作成果開拓觀眾對話窗口，讓設計作品解說文字形成觀看與理解的文化溝通。很特別的是今年畢業主題『標新立藝』主視覺透過點狀的矩陣排列，將符號導入識別對話的概念，有如看見同學們作品已經透過線上展覽觸發有別於一般想像，成為形塑全新經典的作品感觀。

已於5月21日正式上線開展，內容涵蓋了數位繪畫設計、圖文傳播設計、文創與時尚設計、空間與建築設計、產品與工藝設計、動畫與遊戲設計、數位多媒體設計、商業管理類與油畫、水彩、水墨、版畫類等應屆畢業專題製作作品，也提供線上教學師生們可以多了一個的素材選項。

今年再次以線上展覽挑戰實體體驗的感受，防疫期間讓參與者更方便身臨其境，能一覽超過千位復興商工畢業生優秀的參展作品，讓疫情不減藝情！

線上展覽活動資訊，請點選復興商工網站：

http：／／www.fhvs.ntpc.edu.tw／news／b5a71296-dfc5-431e-bb7e-67e34dab0c29

各科網站作品線上連結

美工科：http：／／art.fhvs.ntpc.edu.tw／

廣告設計科：https：／／reurl.cc／WEeXlO

美術科：https：／／sites.google.com／fhvs.ntpc.edu.tw／fhvs-fineart

資料處理科：https：／／reurl.cc／WEeRr5

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