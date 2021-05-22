全國停課不停學，不料桃園龜山有小孩趁爸媽不注意，爬到7樓外牆，引起民眾驚呼。桃園市消防局獲報趕往現場，小孩已由母親從窗戶抱入室內，所幸並未釀災，影片經網友上傳臉書抱怨公社，還標注「疫情不可怕，可怕的是小孩！」引起其他網友注目。
桃園市消防局指出，21日上午近12時許，接獲報案，指龜山長慶二街有小孩子爬到7樓外牆，3車10名消防員趕往現場，不過小朋友已經由母親從窗戶抱入室內，並未送醫，並以誤報結案。
此事經網友上傳臉書後曝光，該網友還發文說突然明白「疫情不可怕，可怕的是小孩。」
(中時 )
全國停課不停學，不料桃園龜山有小孩趁爸媽不注意，爬到7樓外牆，引起民眾驚呼。桃園市消防局獲報趕往現場，小孩已由母親從窗戶抱入室內，所幸並未釀災，影片經網友上傳臉書抱怨公社，還標注「疫情不可怕，可怕的是小孩！」引起其他網友注目。
桃園市消防局指出，21日上午近12時許，接獲報案，指龜山長慶二街有小孩子爬到7樓外牆，3車10名消防員趕往現場，不過小朋友已經由母親從窗戶抱入室內，並未送醫，並以誤報結案。
此事經網友上傳臉書後曝光，該網友還發文說突然明白「疫情不可怕，可怕的是小孩。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。