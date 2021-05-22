全國停課不停學，不料桃園龜山有小孩趁爸媽不注意，爬到7樓外牆，引起民眾驚呼。桃園市消防局獲報趕往現場，小孩已由母親從窗戶抱入室內，所幸並未釀災，影片經網友上傳臉書抱怨公社，還標注「疫情不可怕，可怕的是小孩！」引起其他網友注目。

桃園市消防局指出，21日上午近12時許，接獲報案，指龜山長慶二街有小孩子爬到7樓外牆，3車10名消防員趕往現場，不過小朋友已經由母親從窗戶抱入室內，並未送醫，並以誤報結案。

此事經網友上傳臉書後曝光，該網友還發文說突然明白「疫情不可怕，可怕的是小孩。」

(中時 )