誰也沒想到這場攸關本季最後一張季後賽門票的附加賽，竟要打到延長加賽才分勝負！儘管柯瑞打了整整47分鐘，貢獻全場最高39分，可惜灰熊靠著主控莫蘭特讀秒階段連進兩球，驚險以比117比112氣走地主勇士，灰熊拿下最後一張季後賽門票，將在首輪遭遇西區龍頭爵士。

勇士一開賽失誤連連，讓灰熊趁機打出12比0猛攻拉開，更曾領先到13分，柯瑞的三分砲火直到首節還剩1分56秒，才靠誇張「四分打」開張，一口氣連拿10分，帶起勇士13比0反超，不過雙方打完首節，灰熊仍以30比29領先勇士。

首節就摘14分的柯瑞，來到第2節卻跟隊友一起熄火，也讓灰熊一度取得59比42大幅領先，打完上半場，灰熊續以62比49領先；下半場開打，換成灰熊外線火力降溫，第3節竟然只拿16分，打完前3節，勇士趁機追成73比78。

面臨輸球就淘汰命運，打滿第3節的柯瑞，末節繼續先發上陣，打到最後1分43秒，普爾3罰俱中，勇士追到95比97緊張局面，甚至靠柯瑞最後1分12秒的兩罰俱中，勇士打出9比0首度追平，可惜灰熊馬上靠安德生兩罰俱中領先。

來到末節最後33.2秒，威金斯籃下放進追平分，勇士接下來成功製造灰熊24秒進攻違例，時間剩9.2秒，勇士只能直接進攻，最後一波攻勢也莫名其妙變成卓雷蒙格林持球切入高拋沒進，柯瑞連接球機會都沒有，比賽因此進入延長加賽。

莫蘭特在延長賽還剩48.3秒的中距離拋進，幫助灰熊112比109領先，接著勇士菜鳥後衛普爾發生離譜掉球失誤，莫蘭特又在最後4.5秒拋進兩分球，擴大領先到5分，普爾雖投進三分球，灰熊也靠派恩最後1.2秒三分打驚險帶走勝利。

(中時 )