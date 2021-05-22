台中市戶外運動場地防疫關閉，不聽勸導不改善者，將處以最高1萬5000元罰款。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府運動局配合中央《全國防疫因應措施》政策，自15日起包含保齡球館、撞球場、健身中心、國民運動中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池等運動場館閉館暫停營業；運動局轄管的國民運動中心、港區運動公園、公立游泳池及民營運動場館業也暫時關閉。運動局指出，民眾如違反規定擅自使用戶外運動場地，不聽勸導者將處以3000元以上、1萬5000元以下罰款。

運動局長李昱叡表示，為避免群聚風險，戶外運動設施暫時關閉，以維護市民安全，籲請民眾配合中央政策，市府持續加強推動各項措施，大家共體時艱，守護自己與家人的安全。

為預防疫情擴散，18日公告台中市戶外運動場地，如籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場、兒童遊具及體健設施等設施暫停使用，並持續加強消毒作業。

運動局針對戶外運動場地，將持續宣導，並加強封閉措施及關閉夜間燈光，包含籃球場內以籃框包封套及圍網出入門口上鎖進行封閉，敬請市民勿破壞使用。

擅自破壞者，恐涉及刑法第138條毀損公物罪，最重可處五年有期徒刑。另若有民眾違反規定擅自使用戶外運動場地，將依據《傳染病防治法》予以勸導，拒絕改善者將依第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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(中時 )