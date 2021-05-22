餐飲妹遇疫情生意慘，佛系房東傳訊息說「6月房租先不拿」，引發網友討論，該不會是話術，等到七月一起收？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

台灣連7日本土個案數破百，全國升三級警戒，各行各業都受到衝擊，一名做餐飲業的女網友發文表示，餐飲業受嚴重衝擊，正愁著該怎麼繳房租，房東就傳訊息來說「6月份的房租就先不拿」，表示大家共體時艱一起撐過去，發文不到1天，就吸引上萬人狂讚，但也有人歪樓說，先不收是指下個月再一起收嗎？

一名女網友今早在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，台灣疫情嚴峻，各行各業都受到衝擊，尤其是餐飲業，原PO煩惱該房租要怎麼辦的時候，就收到房東太太的訊息，讓她看了很感動，也非常感謝房東太太。

從對話截圖中可見，房東太太傳訊息來說「最近疫情的關係，各行各業都很辛苦，很希望艱困時期能夠趕快結束，為了共體時艱6月份的房租就先不拿，大家一起撐過這段時間！還有你們要想些變通的方式，例如這段時間以外帶折扣優惠方式來進行。」

貼文吸引上萬網友狂讚，不少人留言表示，「簡直是菩薩轉世」、「別人的房東都不會讓我太失望，我正祈禱房東能效仿，失業21天還有貸款要繳真的頭痛」、「好房東都是別人的」、「我的房東還想漲租」、「真的希望我也有這樣的房東太太」。

也有網友歪樓質疑，該不會房東是在玩文字遊戲，訊息中寫六月先不拿，這個「先」是否意味著等到七月再一起收呢？「『先不拿』而不是『免去』」、「先不拿之後要補上嗎？這要問清楚」、「六月先不拿（疫情關係），七月份一起去收」。對此，原PO也更新回應網友們，向確認過房東的意思是「6月份的店租都不用付喔！」

(中時新聞網)