雲南省大理廣播電視台22日報導，大理州人民政府副州長、抗震救災前方指揮部副指揮長李澤鵬發布，雲南省大理州「5.21」漾濞規模6.4地震，已致3死28傷，損壞房屋1萬3090間。

一、地震基本情況：據中國地震台網消息， 5月21日21時48分34秒，大理州漾濞縣發生規模6.4地震，震源深度8公里，並發生多次餘震。據統計， 5月21日20時56分起至5月22日07時00分，漾濞縣連續發生地震398次，其中規模4.0以上13次，最大規模6.4。

二、人員傷亡情況：

本次地震災害發生在夜間，全州12縣市有明顯震感，目前漾濞縣受災最嚴重。截至5月22日06：00，初步統計死亡3人（其中漾濞縣死亡2人，永平縣死亡1人），受傷28人（其中漾濞縣26人，永平縣1人，大理市1人）。漾濞縣15名傷患已轉移至州級醫院救治，1人轉至永平縣醫院救治，3人輕微傷未入院治療，出院6人，在漾濞縣醫院留觀1人（輕微傷）。

三、漾濞縣基礎設施受損情況：

地震使漾濞縣受災群眾的房屋和生產設施嚴重受損。據初步統計，目前倒塌房屋192間，一般損壞1萬3090間。道路交通方面，大保高速順濞段中斷2處（暫未搶通），320國道順濞段中斷1處、縣鄉村道中斷6處（正在搶通），橋樑受損3座；水利基礎設施方面，水池水窖受損1073個、人飲工程受損45件135公里、水庫壩塘受損11個；電力通信方面，平坡35千伏變電站受損、10千伏高壓線受損，導致602戶停電。其它人員傷亡和房屋、基礎設施受損等情況進一步落實中。

四、抗震救災情況：

地震發生後，省委書記阮成發、省長王予波立即要求大理州和省級有關部門千方百計搜救受災群眾，抓緊查實災情，統籌各方力量按照預案科學有序開展抗震救災，加強地震監測，確保災區群眾生命財產安全。應急管理部黨委書記、部長黃明立即到部指揮中心部署抗震救災工作，啟動三級應急回應，派出工作組乘機趕赴大理指導抗震救災工作。

(中時 )