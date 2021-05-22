與房地產相關的物業服務行業目前仍然是大陸資本市場的熱點。中指研究院日前發佈的最新報告顯示，截至5月20日，大陸共有44家物業服務企業登陸資本市場（包括A股和港股），另有19家處於衝刺階段。44家物業上市公司總市值已突破人民幣（下同）1兆元。

中新網報導，與增長放緩、市值下滑的房地產開發業務相比，2020年以來，物業企業更受陸港資本青睞，獲利能力顯著提高。

中指研究院報告稱，截至2021年3月31日收盤，物業股的行業平均本益比達到46.7倍，高於其他行業，預計到2021年底物業股上市公司總數量有望達到70家，增長超過150％。

從財務資料來看，報告顯示，2020年港股上市的40家物業服務企業營收合計達1,222億元，首次突破千億元大關，年增39.8％；毛利潤353.9億元，年增53.2％，淨利潤184.9億元，年增達67.6％。

對此，中指研究院企業事業部研究副總監劉水表示，未來具有良好投資價值的房地產公司有幾大特點，其中之一就是分拆物業上市。事實上，近年來碧桂園、恒大、保利、中海、招商蛇口、融創等大陸知名房企均選擇分拆物業上市。

(工商 )