針對近日大陸A股市場上鬧得沸沸揚揚的「偽市值管理」風波，大陸證監會主席易會滿22日表示，偽市值管理是上市公司、實控人與相關機構和個人相互勾結，利用資金、資訊優勢操縱股價，侵害投資者權益，擾亂市場秩序的行為。證監會對此保持「零容忍」態度，將嚴厲打擊利益鏈條上的相關方。

綜合陸媒報導指出，大陸私募名人、擁有百萬粉絲的微博「大V」(即網紅、意見領袖 )葉飛9日爆料A股上市公司中源家居透過「市值管理」方式操縱股價 ，他後續又點名東方時尚等11家A股上市公司。在大陸證監會16日宣布調查此事後，上述「葉飛概念股」連日爆跌。

報導稱，易會滿22日上午在中國證券業協會第七次會員大會上表示，近日市場對偽市值管理比較關注，偽市值管理是上市公司、實控人與相關機構和個人相互勾結，利用資金、資訊優勢操縱股價，侵害投資者權益，擾亂市場秩序，對此證監會始終保持「零容忍」態度，嚴厲打擊利益鏈條上的相關方。

他強調，「無論涉及到誰，一經查出，從嚴從重從快處理，並及時向市場公開」。

易會滿並稱，要進一步處理好行業關切的幾方面關係，推動改善發展環境，持續積澱和涵養高品質發展的良性生態。一是關於放鬆管制和加強監管的關係，二是關於穩健經營與創新發展的關係，三是關於壓實責任與明確責任邊界的關係，四是關於行政監管與自律管理的關係。

他指出，在註冊制改革的背景下，仲介機構特別是證券公司必須深度瞭解「看門人」的職責定位，服務好投融資雙方：既要強化保薦能力，從源頭上把好上市公司質量關，確保選出真公司、力爭挑出好公司；也要強化定價能力，加強投行業務與買方研究的有機結合，倡導價值投資、長期投資、理性投資，使真正有市場前景的公司能夠融資。

(工商 )