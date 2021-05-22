農委會主委陳吉仲今天在臉書發文指出，森林損害及國家支出（例如直升機空中投水）的部分，會在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒。（翻攝自陳吉仲臉書／林良齊台北傳真）

最近有登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，從5月16日火勢至今已持續6天，延燒面積高達65公頃，已觸犯森林法第53條的公訴罪，要負刑事責任，保七總隊已經偵訊並移送地檢署由檢察官追訴；農委會主委陳吉仲今天在臉書發文指出，森林損害及如直升機空中投水等國家支出，會在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒。

陳吉仲表示，由於火場植物茂密，地形陡峻，人員抵達困難，火勢控制不易，動員超過百人，包括林務局及嘉義林管處各工作站、屏東林管處、花蓮林管處、南投林管處、陸軍航特部、內政部空勤總隊、消防隊等，不眠不休全力投入救火，力求將損害降到最低，特別感謝第一線的同仁冒險犯難，守護國人及國土的安全。

據統計，今年至今已發生60起森林火災，其中98.1％是人為因素引起，原因包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草或垃圾等，加上今年又乾旱，因此稍有不慎就可能引起火災。陳吉仲說，在預防上除了林地監測外，還包括事先移除高風險地區的可能燃料、加強林地巡視、強化防火宣導等；各林區管理處也針對高風險地區架設火煙動態偵測系統，搭配部落及社區通報，以及24小時開設的森林火災應變小組，及時發現林火、動員搶救。

陳吉仲強調，防範森林火災，只靠官方的預防是不夠的，還有賴每位入山者注意自己的行為。行為不當引發森林火災，不論是什麼身份，都會一視同仁，絕對嚴懲不貸。

林務局副局長廖一光表示，如果認定放火燒燬，可處3年以上10年以下有期徒刑，如果為失火燒燬他人之森林者，則可處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣30萬元以下罰金，會待司法單位起訴後一併要求相關民事賠償，至於損失的部分則要待後續損失調查等。

廖一光說，目前火勢仍持續向西北延燒，但由於北邊森林較為潮溼，預估速度會放緩，目前林務局同仁判斷其延燒方向、開闢防火線中，也有部分在清理殘火。

(中時 )