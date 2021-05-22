從面相角度來看，嘴唇可以判斷一個人的富貴貧賤。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，厚唇、嘴唇對稱、微笑唇、櫻桃口的人這輩子運氣非常順遂，不愁吃穿，財運也很旺，賺錢順利、又擅長存錢，一生不用為錢煩惱。

▍1.厚唇

嘴唇以厚者為佳，唇厚之人，是富貴長壽之相，而且在文學藝術方面多有造詣。這類人擅長傾聽，能從人的言語中獲取很多有利的訊息，並加以善用。性格比較自我，凡事喜歡自己做主，很會賺錢也很會存錢。

▍2.嘴唇上下對稱

上下嘴唇勻稱，且稜角分明者，則是大富大貴之相，這類人在為人處事上很正直，為人剛正不阿，因此人緣很好。天生運氣就很旺，從小不愁吃穿，一輩子享福，命帶正官大運，事業運蒸蒸日上，能有一番作為。無論男女，在職場上都左右逢緣，頻遇貴人，遇到困難也可以逢凶化吉，口才好而且潛力十足，能受主管重用。

▍3.微笑唇

微笑唇指的是嘴角上揚的唇型。通常這種唇相性格上多是樂觀積極、勇於進取之人，屬於天生的樂觀派。與人相處時親和力強，很有幽默感，無論是事業、生活還是婚姻都非常順遂。嘴角上揚的唇型傳達出的一種「受歡迎、招人喜歡」的意念，這樣的人更易得貴人相助，事業和生活都有人幫忙，且自身能力不凡，所以很容易得財、得福。

▍4.櫻桃口

「櫻桃口」就是大家俗稱的「櫻桃小嘴」，主要指嘴形尖小飽滿，雙唇紅潤亮澤，這種人很聰慧，凡事能用自己的智慧解決，在人際關係中很有人緣，容易被貴人看重。他們有一定的好奇心，接受新鮮事物的能力很強，知識豐富，會從不同的領域吸取知識，不斷提高自我能力。事業方面發展順利，能有不錯的前途。

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(中時新聞網)