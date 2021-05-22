台灣疫情嚴峻，基於防疫專業，台權會今發表聲明，呼籲內政部與警政署即日起「四個停止」；包括停止警政官員跨縣市視導、停止汽機車口罩臨檢站等「自殺式」作為；請內政部與警政署不要讓員警成為烈士、演員與小丑。

聲明強調，正如地檢署、法院、監所暫停專案、月結算率、暫緩執行、接見及部分醫院關閉急診或分艙分流一般，懇請警政署立即盤點警方日常勤務與防疫配備，讓治安工作常態化，暫緩必要性低、緊急性低。所有執法之防疫對策與作為，請內政部及警政署提出科學證據與法規依據。

聲明表示，防疫的戰場上，警察守護民眾，無分國籍、無分身份、無分地區、無分日夜。

台權會與台北大學犯研所共同發表聲明，呼籲內政部與警政署即日起「四個停止」；立即「公告」或函示各級警局及所屬機關，停止至少一年的專案及績效評比，讓警察回歸正常勤務，並全力協助抗疫。

此外，立即停止「加強協尋在這些營場所工作之外籍人士、移工或新住民、八大行業，協助到醫院篩檢。每尋獲這些人士、迅速重奬。」等違反防疫與人權之績效作為。此舉，不但污名這些外籍與相關行業人士，也迫使他們不願意或無法獲得醫療檢驗與相關資源。

聲明也呼籲，立即停止各級行政與警政長官頻頻跨縣市、跨區域視察、督導、「鼓勵」各地警察機關辦公室防疫準備工作，造成基層接待工作增加及疫情擴散之可能。

也要求立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為，內政部、警政署在給予員警清晰法源闡述、全套防護設備、充分公衛知識前，請停止此項類似自殺式作為。

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(中時 )