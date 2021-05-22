不少攝影師陸續在安平區發現藍眼淚出現。（攝影師郭信良提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平、北門區去年首現藍眼淚，環境奇景帶動一波觀光潮，安平區今年5月初陸續有民眾再發現藍眼淚蹤跡，吸引攝影師前往取景，專家分析冬季與春季交接之際是夜光藻好發時期，在海水流動不好的港區有較高機會出現，不少網友已約疫情過後前往欣賞。

台南市去年首次發現藍眼淚，今年入春就有不少民眾期待再次見到海水發光景象，5月初果然有民眾拍到藍眼淚照片上傳網路，主要出現在安平區的海堤與安平商港附近，再度引起一波討論。

嘉南藥理大學環資系老師黃大駿分析，藍眼淚景象主要是海裡出現浮游生物的夜光蟲或者海洋性夜光藻種，馬祖藍眼淚景象主要為夜光蟲，不需海水波動就能自己發光，台南的藍眼淚經過分析為夜光藻種的窩邊毛藻，需要海水流動、潑水才會出現螢光。

黃大駿表示，夜光蟲與夜光藻都好發在有機物累積很多、海水流通不好的地方，近日氣溫升高，海水內的有機物分解，就會吸引這些浮游生物與藻種。安平區有機物累積多，過去監測常發現水蚤與水母，偶爾發現螢光藻類，但未大量出現，沒有引起注意。

台南出現大量夜光藻尚未發現影響環境，專家認為，適合藍眼淚出現的地方為有機生物較多、海水流通性較差的港區，海堤與消波塊旁較常出現，海水有機物增加表示有一定程度汙染，反而要注意海洋汙染問題。海洋性螢光藻群聚現象是否持續每年都在台南發生，很難預估。

有網友近日在亞果遊艇碼頭拍到台南藍眼淚，亞果遊艇公司行銷部經理蘇郁芬表示，最近的確已有藍眼淚零星發生，但尚未大量出現，適逢疫情期間，亞果遊艇碼頭也暫時關閉，民眾可等待疫情過後再前往拍攝。

(中時 )