新冠肺炎風暴持續延燒，連續7天本土病例破百，傳出今本土病例飆升，新北衛生局證實「案例確實增加」，對此，議員游淑慧認為不要恐慌，這不是「新感染人數」，而是「新確診人數」。

游淑慧指出，網路今天在傳，今確診人數會爆大量，很多朋友很恐慌，第一，先不要恐慌，這個訊息請等待三小時後，指揮中心確認，第二，還是不要恐慌，這不是「新感染人數」，而是「新確診人數」。

游淑慧認為，欠的債始終要還，現在就是快點利用全台暫緩活動的漸凍黃金期，加速篩檢、找出黑數，斷絕傳染鏈。

游淑慧表示，目前本土病例累計1800餘人，絕大多數都不是本週新感染，都是「過去」感染的，只是現在加大篩檢才找出來。所以那些不斷反對擴大篩檢的名嘴、民代，真的太自私了。

游淑慧強調，她從4月底諾富特破口發生後，就一直提醒市府，關於母親節的群聚活動，要做好防疫指導，而市長柯文哲昨也坦承，現在確診病例，是反應那5月1日到5月8日那兩週的群聚高峰期，5月14日升三級前的日子，還是有很多接觸傳染的風險，「加油，再撐14天」。

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(中時 )