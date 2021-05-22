台北市長柯文哲下令所有醫護人員必須施打疫苗後，市長夫人陳佩琪也接種了AZ疫苗，但她21日在臉書PO文指出，該新聞底下留言說她有夠賤，氣得她打電話向柯文哲強烈抗議。今(22日)她再度在臉書談到此事，「我跟他(柯文哲)說台北市再找個優雅的市長夫人， 我也不會怎樣，明天跟意外哪一種先來都不知道...」。她更指出，疫苗是台灣最終解藥。

陳佩琪在臉書提到，經市府證實她打完疫苗後，引來一堆極為不雅的負評和酸言酸語，於是打電話跟市長抗議，「請他要以感謝的語氣和態度做出此種非常時期的要求，指揮中心當初說沒社區感染，還有什麼、什麼的疫苗就要來了，請問那時誰不想要較沒副作用且保護能力較佳的疫苗？政治人物有打沒打，只是政治事件而已，現在社區爆發了，要醫護上場卻只提供AZ，你不飆中央就罷了，還放任別人飆我們？疫情來之後打的就是貪生怕死，或是像議員說的 『知錯能改、善莫大焉』 是這樣嗎？」

陳佩琪說，當時可能嗓門太大聲了，旁邊幕僚搞不好都聽到了，「其實我們這種年紀，癌症病痛一堆，身旁有沒伴都沒差了，我跟他說台北市再找個優雅的市長夫人， 我也不會怎樣，明天跟意外哪一種先來都不知道...」。

至於防疫措施要繼續，疫苗是最終解藥，陳佩琪指出，很早以前媒體就報導過亞太的BNT是上海復星在代理，所謂代理商就是做生意用的，當時就跟柯文哲建議說現在很多東西都made in china了，跟代理商買東西會有問題嗎？但她說，「我也知道先生承襲上任市長所建立的雙城論壇，每年講講兩市的交通、醫療問題，也沒做什麼，就被打成舔中賣台的中共同路人了，現在要是去跟上海代理商買疫苗，一定是紅到發紫了，不過我是跟先生說要羅織罪名，你柯文哲喔也不差這一條了！」

因此，陳佩琪更批，「民進黨只要搞仇中反中抗中，加上高超的選舉步數，就能萬年執政了，既然如此，疫情當下，就請以蒼生為念，別再政治防疫了。」

直接下令所有醫護人員去打疫苗 柯文哲：今天由不得你了！

(中時新聞網)