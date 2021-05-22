43歲劉燁曾以《藍宇》獲得金馬影帝頭銜，他也曾帶一雙混血兒女上《爸爸去哪兒3》獲得不少人氣，昨(21日)網上瘋傳有女粉絲去探班後被他的助理設局開房性騷擾，助理不僅強吻女粉絲，還上下其手要求「更進一步」，消息傳開後，昨劉燁工作室發表緊急聲明，宣布即日起已和陳姓助理解除合作關係。

劉燁近年和林依晨演出電視劇《老男孩》，也演出電影《建黨偉業》、《滿城盡帶黃金甲》等，2009年他和法國妻子安娜結婚，生下兒子劉諾一、女兒劉霓娜，三人曾一同上《爸爸去哪兒3》。昨有18歲女粉絲透露本月18日探班劉燁，助理忽然上前跟她聊天，怕時間太晚她一個女生在外面危險，便拿了自己的房卡說自己今晚不會回去，要女粉絲可以到他房間休息。

女粉絲發文透露被強吻。（圖／取自新浪娛樂）

該女被司機載到飯店後，才發現該飯店不是助理所住的飯店，就再驅車到助理住的飯店另開一間房，並傳訊說要把房卡還給對方，陳姓助理則要女粉絲先進他房間待一下，約凌晨2時劇組收工，陳姓助理回房後訂了消夜還開了紅酒，女粉絲起初認為沒異常，未料對方後來伸出魔爪。

劉燁工作室聲明與男助理解除合作。（圖／取自新浪娛樂）

女網友說，陳姓男助理突然強吻了她，還說：「我吻了妳我們現在有關係了，妳可以向我說妳的事情」，接著將女粉絲撲倒伸舌頭強吻，「這個過程他還說了一句我印象深刻的話──『我很久沒做了』」，但女粉絲不斷抗議，男助理便停手，男助理還稱覺得女方缺男友，又說自己處於離婚狀態，嚇哭女粉絲，最後放女方回到自己房間。

對此，劉燁工作發表聲明說，就工作室規範若有粉絲探班應該通知工作室負責人，由工作人員統一安排，陳姓助理的行為已經違反規定，私下見粉絲的行為更屬於私人行為，從21日起與陳姓助理解除合作關係，之後工作室也將全力配合調查，並更嚴格管理工作人員的品行、工作流程等，以不負社會大眾的信任。

(中時新聞網)