台中中清路與文心路口一透天厝發生火警，住戶站陽台揮手求救。（圖／翻攝自畫面）

台中市北區中清路1段22日上午傳出火警，1處透天民宅疑1樓起火，濃密黑煙不斷往上竄，疑似延燒隔壁民宅，路人目睹至少4人站在陽台窗戶旁，驚恐揮手求救，警消人員獲報緊急派員前往，陸續從各樓層中救出受困7人，火勢已撲滅，其中6人有輕微吸入性嗆傷送醫治療，另1人表示不願送醫。

消防局指出，派遣文昌、水湳、中港、大誠分隊及第8大隊，出動消防車10輛、救護車1輛、人員39人、由文昌分隊小隊長趙先揮帶隊前往搶救。

消防局表示，中清路1段1棟5層樓RC建築物，5樓民宅救出2名女性民眾，3樓救出3名民眾、4樓救出1男1女民眾，還有1名男性友人事後表示不送醫，其民宅的2棟建築物2樓至5樓部份皆有受燒。

據了解，當時火勢延燒迅速，現場4樓有1男1女要求加派2車組及4輛救護車，110轉報860號5樓有2女電話進線求救。並加派黎明及四平分隊，中港、中區、大誠、北屯91前往，至於詳細事發原因也有待釐清。

(中時 )