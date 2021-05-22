台中市朝陽科技大學因學生夜唱狂歡成為新冠肺炎疫情「重災區」，22日上午環保局出動到學校清潔消毒，目前夜唱團20名學生已全部採檢完畢，其中17名為台中人，當中有6人確診、11名陰性；外縣市有3人、其中1名設籍南投的學生確診、另2名為陰性，市長盧秀燕請學校緊急通報已離校及離開台中、超過1萬4000名師生主動快篩。

盧秀燕表示，市府除設立前進指揮所對留校師生快篩，也呼籲校外1萬4000名師生，及曾於5月13日晚間11時至5月14日早上7時曾至美樂地KTV的民眾，主動就近到快篩站篩檢。

市府指出，20日在朝陽大學設立前進指揮所，至21日中午共快篩793例個案，其中19名陽性，至晚間為止再進行PCR檢驗，已確認17名陰性，2名尚待檢測結果出爐。

環保局長陳宏益說，今日動員清潔隊再次到朝陽科大消毒，朝陽科大確診案足跡，範圍集中於朝陽科大當地區里，環保局已全數完成消毒工作，請民眾放心，但未來且因應消毒人力，即日起暫停水肥清運、停止流動廁所借用等業務，將有限人力用於清消工作。

(中時 )